Lidl-Markt im Vogtland wird abgerissen und neu gebaut

Im Februar schließt der Lidl in Klingenthal. Welche Pläne der Discounter in der Stadt hat und wie der Neubau aussehen soll.

Nach dem Edeka in Adorf gibt es einen weiteren Supermarkt im Oberen Vogtland, der abgerissen und neu gebaut wird. Es handelt sich dabei um den Lidl-Markt in Klingenthal, Holzhofstraße 4. Darüber hat Lidl jetzt auf Anfrage der „Freien Presse" informiert.