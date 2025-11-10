Liedermacher Ludwig Müller singt in Bad Elster Songs von Reinhard Mey

Oberes Vogtland
Die beiden Musiker verbindet vor allem die Liebe zur Familie, die Leidenschaft zur Musik und noch viel mehr.
Der Liedermacher Ludwig Müller präsentiert am Dienstag, 11. November, ab 19.30 Uhr, im Theatercafé Bad Elster einen Chansonabend mit Liedern von Reinhard Mey. Inspiriert durch sein Leben, stellt der Sänger und Gitarrist ein Gefühl in den Vordergrund: die Liebe. Die beiden Musiker verbindet vor allem die Liebe zur Familie, die Leidenschaft zur...
