Löschwasser-Misere: Vogtländische Wehren mit einem Faltbehälter

Ist es möglich, über lange Strecke stabil genug Wasser zu bekommen? Sechs Wehren probierten es mit Tankern im Pendelverkehr.

Löschwasser fehlt oft - auch in Tiefenbrunn/Pabstleithen. Hier setzte eine Übung mit 55 Kameraden, Eichigts Ortswehren und den Tankern aus Oelsnitz und Adorf an, sagt Eichigts Gemeindewehrleiter Enrico Hendel. „Wir haben getestet, ob es mit zwei Tankern im Pendelverkehr zwischen Waldbad Bergen und Buswendeschleife in Pabstleithen reicht, eine...