Lou Bega kommt ins Vogtland

Einen der Sommerhits schlechthin gibt es in der kommenden Naturtheater-Saison in Bad Elster. Mit Lou Bega reist die Hermes House Band ins Vogtland.

Bei der Umfrage nach den beliebtesten Sommerhits landet er regelmäßig ganz vorn: Mambo Nr. 5, der in Version von Lou Bega vor einem Vierteljahrhundert zu einem Welterfolg wurde. In der kommenden Naturtheater-Saison in Bad Elster wird der Sänger Bad Elster zu dem Ohrwurm ins Tanzen bringen. Begleitet wird er von einer nicht minder populären...