Regionale Nachrichten und News
Tarja Turunen mit Band war mit ihrem „The Spirit of Christmas“-Programm in der Musikhalle Markneukirchen zu Gast.
Tarja Turunen gilt als eine der international bekanntesten finnischen Sängerinnen.
Spektakuläre Illuminationen hatte Tarja Turunen im Gepäck.
Tarja Turunen mit Band war mit ihrem „The Spirit of Christmas“-Programm in der Musikhalle Markneukirchen zu Gast.
Tarja Turunen gilt als eine der international bekanntesten finnischen Sängerinnen.
Spektakuläre Illuminationen hatte Tarja Turunen im Gepäck.
Oberes Vogtland
„Magische Nacht“: Weltbekannte finnische Sängerin Tarja Turunen berührt mit Konzert im Vogtland
Von Florian Wißgott
Tarja Turunen begeistert mit Interpretationen weihnachtlicher Klassiker das Publikum in der Musikhalle in Markneukirchen. Wie Besucher den Auftakt der Tour „The Spirit of Christmas“ erlebt haben.

Die finnische Sängerin Tarja Turunen startete am Samstagabend vor über 500 begeisterten Besuchern ihre diesjährige Weihnachtstour „The Spirit of Christmas“ (Der Geist von Weihnachten) im Vogtland. Sie stand in der Musikhalle Markneukirchen auf der Bühne. Die Finnin und Mitbegründerin der Symphonic-Metal-Band Nightwish wurde auf der Bühne...
