Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich

Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.

Schon auf der Fahrt zum Naturtheater flippte Jasmin Sattler fast aus vor Freude. Von ihrer Mutter Kathrin wurde sie mit einem T-Shirt überrascht und musste es noch vor dem Konzert überstreifen. Auf der Vorderseite mit der Aufschrift „Ich liebe Maite“, dazu ein Bildnis ihres Schwarms. Und auf der Rückseite „Jeden Abend singt Maite in...