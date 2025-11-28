Mammutprojekt Staffelweg in Klingenthal: Ab Mittwoch rollt wieder der Verkehr

Der dritte Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung des Staffelweges ist fast abgeschlossen. 4,7 Millionen Euro hat der Straßenbau gekostet. Aufgrund der explodierten Kosten ist der städtische Anteil hoch.

Was lange währt, wird gut: Das betrifft auch die Sanierung des Staffelweges in Klingenthal. Vor allem die Anwohner von Aschberg oder Gäste der Jugendherberge mussten einen starken Geduldsfaden haben und den Umweg über die Goethestraße in Kauf nehmen. Auch wegen der nicht immer eindeutigen Ausschilderung sorgte das für Unmut und verlangte viel...