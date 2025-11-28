Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von Mitarbeitern der Firma VSTR Rodewisch wird zwischen Aschbergschänke und Grenzübergang asphaltiert. Bis zum 12. Dezember sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.
Von Mitarbeitern der Firma VSTR Rodewisch wird zwischen Aschbergschänke und Grenzübergang asphaltiert. Bis zum 12. Dezember sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Bild: Eckhard Sommer
Symbolischer Banddurchschnitt am Donnerstag, die Straße selbst wird erst in wenigen Tagen fertig.
Symbolischer Banddurchschnitt am Donnerstag, die Straße selbst wird erst in wenigen Tagen fertig. Bild: Eckhard Sommer
Ab Mittwoch können die Straßen am Aschberg wieder durchgängig befahren werden.
Ab Mittwoch können die Straßen am Aschberg wieder durchgängig befahren werden. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mammutprojekt Staffelweg in Klingenthal: Ab Mittwoch rollt wieder der Verkehr
Von Eckhard Sommer
Der dritte Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung des Staffelweges ist fast abgeschlossen. 4,7 Millionen Euro hat der Straßenbau gekostet. Aufgrund der explodierten Kosten ist der städtische Anteil hoch.

Was lange währt, wird gut: Das betrifft auch die Sanierung des Staffelweges in Klingenthal. Vor allem die Anwohner von Aschberg oder Gäste der Jugendherberge mussten einen starken Geduldsfaden haben und den Umweg über die Goethestraße in Kauf nehmen. Auch wegen der nicht immer eindeutigen Ausschilderung sorgte das für Unmut und verlangte viel...
