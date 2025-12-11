Markneukirchen hat jetzt ein eigenes Wimmelbuch

Luis Zenker hat ein Wimmelbuch über Markneukirchen gestaltet. Die Idee dafür hatte Bürgermeister Toni Meinel. Auf den Bildern gibt es viel zu entdecken.

Markneukirchen hat jetzt ein eigenes Wimmelbuch. Das Werk wurde zum Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markneukirchen präsentiert. Damit zieht die Musikstadt mit Plauen gleich. Denn auch die größte Stadt im Vogtland hat ein eigenes Wimmelbuch. Das Buch für Markneukirchen hat Luis Zenker gestaltet. Der ehemalige Markneukirchner Gymnasiast... Markneukirchen hat jetzt ein eigenes Wimmelbuch. Das Werk wurde zum Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markneukirchen präsentiert. Damit zieht die Musikstadt mit Plauen gleich. Denn auch die größte Stadt im Vogtland hat ein eigenes Wimmelbuch. Das Buch für Markneukirchen hat Luis Zenker gestaltet. Der ehemalige Markneukirchner Gymnasiast...