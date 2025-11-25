Markneukirchen: Neues Museumsdach wird billiger

Der Auftrag für die Arbeiten am Hauptgebäude des Musikinstrumenten-Museums ging unter der geplanten Summe weg. Welche Firma die Arbeiten ausführt.

Die Dachsanierung am Hauptgebäude des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen kommt die Stadt wohl günstiger als geplant. Der Auftrag ging für 482.600 Euro an die Firma Börner Spezialbau aus der Nachbarstadt Adorf. Veranschlagt waren die Arbeiten mit knapp 510.000 Euro. Das Unternehmen hatte bereits in diesem Jahr die Arbeiten am Dach des...