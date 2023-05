Markneukirchen: Vorgaben für Bauherren sollen gelockert werden

In Markneukirchen zeichnet sich eine Mehrheit ab, die strengen Regeln für sichtbare Umbauten von Wohnhäusern speziell in der Innenstadt zu lockern. Dabei soll die Gestaltungssatzung, die das vorschreibt, angefasst werden. Um junge Leute zum Bauen zu bringen, müsse die Stadt an verschiedenen Stellen Kompromisse eingehen und moderner werden,...