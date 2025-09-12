Markneukirchen wird Station an der „Straße der Musik“

Oberes Vogtland
Markneukirchen gehört jetzt als 54. Station zur „Straße der Musik“ in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Freitag wurde am Musikinstrumenten-Museum ein entsprechendes Schild enthüllt. Was hinter diesem Titel steckt.
Die vogtländische Musikstadt Markneukirchen steht auf Augenhöhe etwa mit solchen berühmten Musikorten wie das Mendelssohn-Haus in Leipzig, das Carl-Maria-von-Weber-Museum in Dresden oder das Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels. Der Grund ist der: Markneukirchen gehört jetzt als 54. Station zur „Straße der Musik“ in Sachsen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.