Die Brücke über die Weiße Elster in Unterhermsgrün wird abgerissen und neu gebaut.
Die Brücke über die Weiße Elster in Unterhermsgrün wird abgerissen und neu gebaut. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Marode Elsterbrücke: Kreis macht Oelsnitz Ansage
Redakteur
Von Ronny Hager
Was wird aus der im Herbst angekündigten Tonnage-Begrenzung für die Brücke zwischen der B 92 und Dreihöf? Nun liegen neue Untersuchungsergebnisse vor.

Vor fast einem halben Jahr angekündigt - aber noch nicht in Kraft: Die Tonnage-Begrenzung für die marode Elsterbrücke zwischen der B 92 und dem Oelsnitzer Ortsteil Dreihöf/Unterhermsgrün. Dies könnte sich ändern. Wie das Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, liegen dem Fachamt der Behörde seit wenigen Tagen Ergebnisse...
