Mausert sich das Vogtland zum neuen Görliwood? „Für Filmemacher ist das ein Schlaraffenland“

Im Mai starten Dreharbeiten für eine Komödie mit TV-Star Martin Semmelrogge in Bad Brambach. Was die Filmcrew vorhat, was den Regisseur am Vogtland begeistert und welche Hoffnungen es im Ort gibt.

Die Suche nach ursprünglichen und authentischen Kulissen hat ein Filmteam in den südlichsten Winkel Sachsens ins Vogtland verschlagen. Anfang Mai starten in Bad Brambach Dreharbeiten für eine satirische Komödie, die Ende der 1980er Jahre in der DDR spielt. „Wir drehten bisher oft in Polen für authentische Außenaufnahmen von Gebäuden“,... Die Suche nach ursprünglichen und authentischen Kulissen hat ein Filmteam in den südlichsten Winkel Sachsens ins Vogtland verschlagen. Anfang Mai starten in Bad Brambach Dreharbeiten für eine satirische Komödie, die Ende der 1980er Jahre in der DDR spielt. „Wir drehten bisher oft in Polen für authentische Außenaufnahmen von Gebäuden“,...