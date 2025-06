Mehr als 230 Kinder bei Waldjugendspielen im Vogtland

Zehn Stationen mussten die Mädchen und Jungen in Mühlleithen bewältigen.

Mehr als 230 Kinder, davon 60 aus Tschechien, haben in diesem Jahr an den Waldjugendspielen in Mühlleithen teilgenommen. Diese Bilanz zieht der veranstaltende Forstbezirk Adorf. Die Mädchen und Jungen kamen aus Grundschulen in Klingenthal, Oelsnitz, Muldenhammer, Bad Elster sowie Kraslice. Im Revier Klingenthal wurden im Vorfeld zehn Stationen...