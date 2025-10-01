Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die oberste Etage des Erlebnismuseums Perlmutter zeigt das natürliche Lebensumfeld der Flussperlmuschel.
Die oberste Etage des Erlebnismuseums Perlmutter zeigt das natürliche Lebensumfeld der Flussperlmuschel.
Mehr Besucher als erwartet: Großes Interesse an neuem Perlmutter-Museum im Vogtland
Von Johannes Schmidt, Ronny Hager
Die ersten fünf Öffnungstage haben dem neuen touristischen Angebot der Stadt mehr als 800 Gäste beschert. Was noch geleistet werden muss - und was schon wieder zur Neige geht.

Es ist der Knackpunkt jedes Museums - und daran kommt auch das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf nicht vorbei: Trifft das Museum den Nerv der Besucher? Und was sagen sie nach dem Besuch? Das war auch für einen erfahrenen Museums-Mann wie Steffen Dietz, seit 1984 Leiter des Adorfer Museums, durchaus...
