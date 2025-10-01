Mehr Besucher als erwartet: Großes Interesse an neuem Perlmutter-Museum im Vogtland

Die ersten fünf Öffnungstage haben dem neuen touristischen Angebot der Stadt mehr als 800 Gäste beschert. Was noch geleistet werden muss - und was schon wieder zur Neige geht.

Es ist der Knackpunkt jedes Museums - und daran kommt auch das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf nicht vorbei: Trifft das Museum den Nerv der Besucher? Und was sagen sie nach dem Besuch? Das war auch für einen erfahrenen Museums-Mann wie Steffen Dietz, seit 1984 Leiter des Adorfer Museums, durchaus... Es ist der Knackpunkt jedes Museums - und daran kommt auch das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf nicht vorbei: Trifft das Museum den Nerv der Besucher? Und was sagen sie nach dem Besuch? Das war auch für einen erfahrenen Museums-Mann wie Steffen Dietz, seit 1984 Leiter des Adorfer Museums, durchaus...