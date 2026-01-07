MENÜ
Die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz im vergangenen Sommer.
Die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz im vergangenen Sommer. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Mehr Geld fürs Ehrenamt bei der Oelsnitzer Feuerwehr
Redakteur
Von Tino Beyer
Verantwortungsträger und langjährige Zugehörigkeit werden künftig besser vergütet.

Wer bei der Feuerwehr Oelsnitz Verantwortung trägt, erhält künftig eine höhere Aufwandsentschädigung. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach erhält beispielsweise der Stadtwehrleiter monatlich künftig 200 Euro (bisher 100 Euro), der Leiter der Ortsfeuerwehr Oelsnitz bekommt 150 Euro (bisher 75), für das Leitungsamt einer Ortsfeuerwehr...
