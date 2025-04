Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Vogtland

Im oberen Vogtland sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch im oberen Vogtland ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilt, sind am Nachmittag auf der Straße zwischen Muldenberg und Klingenthal zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 23-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Auto auf der Klingenthaler Straße unterwegs, als das Fahrzeug am...