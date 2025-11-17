„Mein Publikum ist Elite“: So lief der Auftritt von Harald Schmidt im Vogtland

Im König-Albert-Theater in Bad Elster stand erstmals TV-Entertainer Harald Schmidt auf der Bühne. Zusammen mit Comedian Volker Heißmann erinnerte vieles an seine frühere Late-Night-Show.

Bissig, sarkastisch, jede Menge Ironie und politisch unkorrekt, so kennt man Kult-Entertainer Harald Schmidt. All diese Eigenschaften brachte er auch am Sonntagabend bei seinem Auftritt im ausverkauften König-Albert-Theater auf die Bühne. Zusammen mit den fränkischen Comedian Volker Heißmann wurden humorvoll aktuelle Themen abgerissen. Der...