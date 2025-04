Meldeamt völlig verwaist: Vogtländische Stadt geht drastischen Schritt

Die Stadt Adorf sagt viele Termine von Bürgern bis 18. März ab oder verschiebt sie. Was die Gründe dafür sind, warum dieser Weg gewählt wurde - und was in dringenden Fällen wird.

Wer als Adorfer Bürger demnächst einen Termin im Einwohnermeldeamt der Stadt hatte, muss sich auf gravierende Änderungen einstellen. Denn die Stadtverwaltung sagt wegen eines massiven Personalausfalls viele der bis 18. März vereinbarten Termine ab oder verschiebt sie. „Dass alle drei Mitarbeiter gleichzeitig fehlen, kommt sehr selten vor,... Wer als Adorfer Bürger demnächst einen Termin im Einwohnermeldeamt der Stadt hatte, muss sich auf gravierende Änderungen einstellen. Denn die Stadtverwaltung sagt wegen eines massiven Personalausfalls viele der bis 18. März vereinbarten Termine ab oder verschiebt sie. „Dass alle drei Mitarbeiter gleichzeitig fehlen, kommt sehr selten vor,...