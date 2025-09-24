Millionster Besucher in der Soletherme Bad Elster begrüßt

Ein junger Mann aus dem Erzgebirge knackte am Mittwoch die besondere Marke - wenige Tage nach dem Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen der Therme.

Besonderer Moment am Mittwoch in der Soletherme Bad Elster: Der einmillionste Besucher wurde begrüß. Er heißt Yannic und kommt aus Thalheim im Erzgebirge. Mit seiner Begleiterin sei er mit Tusch und Konfetti begrüßt worden, wie die Sächsischen Staatsbäder informierten.