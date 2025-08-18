Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Freiwillige Feuerwehr rettete Oberbürgermeister Mario Horn (links) bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz aus seinem Büro.
Die Freiwillige Feuerwehr rettete Oberbürgermeister Mario Horn (links) bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz aus seinem Büro. Bild: Christian Schubert
Die Freiwillige Feuerwehr rettete Oberbürgermeister Mario Horn (links) bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz aus seinem Büro.
Die Freiwillige Feuerwehr rettete Oberbürgermeister Mario Horn (links) bei einer Rettungsübung am Rathaus in Oelsnitz aus seinem Büro. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Mit Alarm beim Festakt: So feierte die Oelsnitzer Feuerwehr ihr 150-Jähriges
Von Christian Schubert
Viele lobende Worte, Ehrungen, ein echter Alarm und eine Rettungsübung am Rathaus: Das Festwochenende der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz hatte es in sich.

Die Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz war am Freitagabend im alten Penny-Markt an der Untermarxgrüner Straße in vollem Gange, da schrillten plötzlich kurz nach 21 Uhr die Alarmempfänger. Ein Teil der Kameraden sprang von den Sitzplätzen auf und machte sich auf den Weg zum Einsatzort. Was war...
