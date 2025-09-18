Mit dem Sperkenwerk wird es bunt in der Sperkenstadt Oelsnitz

Das Wort Sperk ist zeitgemäß - so viel Tradition muss sein. Deshalb heißt eine neue gegründete Mitmach-Initiative in der Sperkenstadt „Sperkenwerk“.

Zum Herbstfest wird es bunt in Oelsnitz. DRK, Volkssolidarität und der Obervogtländische Verein für Innere Mission forcierten in ihren Handarbeitsgruppen in den vergangenen Wochen eine Häkel- und Strickaktion. Dort entstanden bunte Wollteile, die vor dem Wochenende um die Stämme der Markt-Platanen gebunden werden.