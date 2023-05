Mit Kandidaten auf Tour in Schöneck

Schöneck.

Am 11. Juni wird in Schöneck der oder die Nachfolgerin für Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) gewählt. Die erneute Wahl macht sich notwendig, weil die Bürgermeisterwahl vom März durch das Landratsamt annulliert wurde. Für die Wahl am 11. Juni gibt es zwei Bewerber: Stefanie Schuster, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, und Andy Anders, der als Parteiloser von der CDU unterstützt wird. Zur Einstimmung auf die Entscheidung veranstaltet die "Freie Presse" am Freitag eine Wanderung mit beiden auf dem Moosmann-Weg, bei der die Bürger noch einmal mit beiden Bewerbern ins Gespräch kommen können. Start ist 17.30 Uhr an der Tourist-Information am Ifa-Ferienpark. (tm)