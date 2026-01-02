Mit Schuberts „Winterreise“ in Bad Elster durch den Winter träumen

Oberes Vogtland
Der international erfolgreiche Gesangssolist Wolf Matthias Friedrich tritt im König-Albert-Theater auf. Er hat seine Wurzeln im Vogtland.
Im Rahmen des Festivals „Chursächsische Winterträume“ steht für Sonntag, 4. Januar, 19 Uhr, im König-Albert-Theater in Bad Elster ein romantischer Franz-Schubert-Liederabend auf dem Programm. Der aus dem benachbarten Adorf stammende, international erfolgreiche Gesangssolist Wolf Matthias Friedrich bringt den Liederzyklus „Winterreise“...
