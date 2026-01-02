Mit Schuberts „Winterreise“ in Bad Elster durch den Winter träumen

Der international erfolgreiche Gesangssolist Wolf Matthias Friedrich tritt im König-Albert-Theater auf. Er hat seine Wurzeln im Vogtland.

Im Rahmen des Festivals „Chursächsische Winterträume“ steht für Sonntag, 4. Januar, 19 Uhr, im König-Albert-Theater in Bad Elster ein romantischer Franz-Schubert-Liederabend auf dem Programm. Der aus dem benachbarten Adorf stammende, international erfolgreiche Gesangssolist Wolf Matthias Friedrich bringt den Liederzyklus „Winterreise“... Im Rahmen des Festivals „Chursächsische Winterträume“ steht für Sonntag, 4. Januar, 19 Uhr, im König-Albert-Theater in Bad Elster ein romantischer Franz-Schubert-Liederabend auf dem Programm. Der aus dem benachbarten Adorf stammende, international erfolgreiche Gesangssolist Wolf Matthias Friedrich bringt den Liederzyklus „Winterreise“...