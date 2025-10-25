Mit viel Herzblut und Engagement: Diese Vogtländer opfern ihre Freizeit für andere – „es muss einem selbst Freude bereiten“

Oberes Vogtland
Zahlreiche Menschen im Vogtland sind ehrenamtlich aktiv. 18 von ihnen wurden jetzt bei einer feierlichen Gala des Vogtlandkreises ausgezeichnet. Die Veranstaltung zeigte, wie wichtig das Engagement ist und was es bewirken kann.
Landrat Thomas Hennig (CDU) hat im Königlichen Kurhaus von Bad Elster 18 Ehrenamtler bei einer Gala für ihren Einsatz gewürdigt. Ein nobles Programm mit musikalischer Unterhaltung, Show- und Tanzeinlagen sowie einem Drei-Gänge-Menü wurden den Geehrten am Freitagabend geboten. Silke Fischer und Ingo Dubinski moderierten den Abend.
