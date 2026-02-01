MENÜ
Blick auf den Kapellenbergturm. In diesem Jahr stehen hier Sanierungsarbeiten an.
Blick auf den Kapellenbergturm. In diesem Jahr stehen hier Sanierungsarbeiten an. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Mobilfunk-Anbieter gibt 25.000 Euro für Aussichtsturm im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Gemeinde Bad Brambach hat mit ATC über den neuen Gestattungsvertrag für den Sendemast auf dem Kapellenbergturm verhandelt. Ergebnis ist ein besonderes Finanzmodell.

Heike Sauer, die Chefin des Turmwächter-Vereins für den Kapellenberg bei Schönberg, ist begeistert: Die dringend nötigen Sanierungsarbeiten am Aussichtsturm erhalten eine unerwartete Finanzspritze. Die American Tower Corporation (ATC), die die Mobilfunk-Infrastruktur des Anbieters Telefonicá übernommen hat, zahlt 25.000 Euro zweckgebunden...
