Zwei Jugendliche waren mit einem Moped unterwegs. Ihr Unfall war unverschuldet.
Zwei Jugendliche waren mit einem Moped unterwegs. Ihr Unfall war unverschuldet.
Zwei Jugendliche waren mit einem Moped unterwegs. Ihr Unfall war unverschuldet.
Zwei Jugendliche waren mit einem Moped unterwegs. Ihr Unfall war unverschuldet.
Oberes Vogtland
Mopedunfall in Klingenthal: Zwei Jugendliche verletzen sich
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Der 16-jährige Simson-Fahrer hatte keine Schuld. Sein Gefährt hat dennoch ganz schön abbekommen.

Er hat zwar seinen Mopedführerschein erst seit kurzem, war aber dennoch nicht schuld an dem Unfall, der sich am späten Samstagvormittag in Klingenthal auf der Straße Am Friedensberg ereignet hat: Die Simson des 16-Jährigen stieß mit dem Ford einer 45 Jahre alten Frau zusammen. Diese sei beim Rechtsabbiegen zu weit ausgeschert – so schildert...
