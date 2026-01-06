Morgenröthe-Rautenkranz macht seinem Namen als Kältekammer des Vogtlands alle Ehre

Oberes Vogtland
In der Nacht zum Dienstag wurden im Waldgebiet des Vogtlands -17,7 Grad gemessen.
Morgenröthe-Rautenkranz macht seinem Namen als Kältekammer des Vogtlands mal wieder alle Ehre. Bei leicht abnehmendem Mond in sternenklarer Nacht fiel die Temperatur am Montag um 22 Uhr auf frostige -17,7 Grad. In den sozialen Netzwerken posteten Betroffene Fotos ihrer Thermometer. Unterschrift: Zieht euch warm an! Getoppt wurde der Wert nur im...
