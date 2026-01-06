MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Temperaturen bleiben im Minusbereich. Besonders kalt ist es in Muldenhammer.
Die Temperaturen bleiben im Minusbereich. Besonders kalt ist es in Muldenhammer. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die Temperaturen bleiben im Minusbereich. Besonders kalt ist es in Muldenhammer.
Die Temperaturen bleiben im Minusbereich. Besonders kalt ist es in Muldenhammer. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Oberes Vogtland
Morgenröthe-Rautenkranz macht seinem Namen als Kältekammer des Vogtlands alle Ehre
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Dienstag wurden im Waldgebiet des Vogtlands -17,7 Grad gemessen.

Morgenröthe-Rautenkranz macht seinem Namen als Kältekammer des Vogtlands mal wieder alle Ehre. Bei leicht abnehmendem Mond in sternenklarer Nacht fiel die Temperatur am Montag um 22 Uhr auf frostige -17,7 Grad. In den sozialen Netzwerken posteten Betroffene Fotos ihrer Thermometer. Unterschrift: Zieht euch warm an! Getoppt wurde der Wert nur im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
17:00 Uhr
4 min.
Glocken aus dem Vogtland läuten in aller Welt: Jetzt wird dem Glockengießer ein Denkmal gesetzt
Konrad Stahl aus Morgenröthe-Rautenkranz hält mit dem Heimatverein Geschichte lebendig - bald auch in modernen Museumsräumen.
Morgenröthe-Rautenkranz unterstreicht mit einem neuen Museum nicht nur seine Bedeutung für die Geschichte der Deutschen Raumfahrt, sondern auch die für kirchliches Leben. Das ist geplant.
Daniela Hommel-Kreißl
13.12.2025
2 min.
Erneut Vollsperrung der B 283 im Vogtland geplant
Ein Teilbereich der B 283 wurde dieses Jahr saniert, 2026 folgt ein weiterer.
Das Straßenbau-Landesamt plant schon wieder eine mehrmonatige Vollsperrung der B 283 im Vogtland. Nächstes Jahr soll ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt im Waldgebiet erneuert werden.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel