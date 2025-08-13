Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Unfall auf der B 283 hat die Polizei auf den Plan gerufen.
Ein Unfall auf der B 283 hat die Polizei auf den Plan gerufen. Bild: Symbolfoto: Fottoo/stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Motorradfahrer in Mühlleiten verunglückt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Nach dem Unfall auf der B 283 wird der junge Biker schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall im Klingenthaler Ortsteil Mühlleiten ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch meldete, war der 19-jährige Biker mit seiner Maschine der Marke Kawasaki gegen 15.15 Uhr auf der B 283 unterwegs in Richtung Klingenthal. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von...
Mehr Artikel