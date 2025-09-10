Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Um den Wanderweg Vogtländischer Knollensteig geht es im Gemeinderat Mühlental.
Um den Wanderweg Vogtländischer Knollensteig geht es im Gemeinderat Mühlental.
Oberes Vogtland
Mühlentaler beraten über Vogtländischen Knollensteig
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Gemeinderat wird zum Wanderweg informiert, der auf den frühen Kartoffelanbau der Region verweist. Der Bürgerpreis geht an engagierte Marieneyer.

Der Vogtländische Knollensteig beschäftigt am Donnerstag den Gemeinderat Mühlental. Er tagt 19 Uhr im Bürgerhaus Marieney. Der Wanderweg auf den Spuren des frühen Kartoffelanbaus in der Region wurde 2009 zwischen Bahnhaltepunkt Hundsgrün und Agrargenossenschaft Tirschendorf eröffnet und 2017 als Rundweg über Marieney erweitert. Zu Beginn...
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
20.08.2025
1 min.
Helden des Alltags: Sie erhalten den Bürgerpreis der Gemeinde Mühlental
Blick auf Marieney. Hierher geht dieses Jahr der Bürgerpreis der Verwaltungsgemeinschaft.
Der Gemeinderat Mühlental hat beschlossen, dass die Auszeichnung an zwei stark im Dorfleben engagierte Marieneyer geht. Die Ehrung gibt’s im September.
Ronny Hager
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
21.08.2025
1 min.
Augenarzt-Mobil weiter Thema für Mühlental
Das Augenarzt-Mobil Mube steht bis 4. September an der Musikhalle Markneukirchen.
Der Bürgermeister will abstimmen lassen, ob sich die Gemeinde an den Betriebskosten des regionalen Versorgungsmodells beteiligt. Was dafür noch fehlt.
Ronny Hager
Mehr Artikel