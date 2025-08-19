Müll an Talsperre Pirk: Warum Oelsnitz keine Mülleimer aufstellt

Bürger ärgern sich über Mengen weggeworfener Flaschen an der Zufahrt zur Sperrmauer. Die Stadt äußert sich dazu jetzt auf „Freie Presse“-Anfrage.

Nach dem Ärger von Bürgern über Mengen weggeworfener Flaschen an der Talsperre Pirk reagiert nun die angesprochene Stadt Oelsnitz. Unter anderem war die Frage aufgeworfen worden, wann im Umfeld der Wendeschleife an der Sperrmauer ein Mülleimer aufgestellt wird. Die Stadt könne das nicht, erklärte Stadtsprecher Peter Wollmann. Grund: Die...