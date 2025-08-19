Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Sperrmauer der Talsperre Pirk haben Bürger mehrfach illegale Müllablagerungen beseitigt.
An der Sperrmauer der Talsperre Pirk haben Bürger mehrfach illegale Müllablagerungen beseitigt.
Oberes Vogtland
Müll an Talsperre Pirk: Warum Oelsnitz keine Mülleimer aufstellt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürger ärgern sich über Mengen weggeworfener Flaschen an der Zufahrt zur Sperrmauer. Die Stadt äußert sich dazu jetzt auf „Freie Presse“-Anfrage.

Nach dem Ärger von Bürgern über Mengen weggeworfener Flaschen an der Talsperre Pirk reagiert nun die angesprochene Stadt Oelsnitz. Unter anderem war die Frage aufgeworfen worden, wann im Umfeld der Wendeschleife an der Sperrmauer ein Mülleimer aufgestellt wird. Die Stadt könne das nicht, erklärte Stadtsprecher Peter Wollmann. Grund: Die...
