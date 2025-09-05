Müllschluckerwanderung am Sonntag in Oelsnitz: Gemeinsam für ein sauberes Stadtbild

Oberes Vogtland
Für Sonntag ruft der Oelsnitzer Heimatförderverein wieder zum großen Saubermachen in der Stadt auf.
Der Oelsnitzer Heimatförderverein lädt für Sonntag zur „Müllschluckerwanderung“ ein. Die Umweltaktion führt durch verschiedene Stadtteile. Treff ist 14.30 Uhr auf dem Marktplatz. Nach der Begrüßung werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält eine Route durch die Stadt, auf der sie – ausgestattet mit Handschuhen,...
