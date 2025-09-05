Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bild entstand bei der Müllschluckerwanderung im vergangenen Jahr. Bild: HFV Oelsnitz/Archiv
Das Bild entstand bei der Müllschluckerwanderung im vergangenen Jahr. Bild: HFV Oelsnitz/Archiv
Oberes Vogtland
Müllschluckerwanderung am Sonntag in Oelsnitz: Gemeinsam für ein sauberes Stadtbild
Redakteur
Von Tino Beyer
Für Sonntag ruft der Oelsnitzer Heimatförderverein wieder zum großen Saubermachen in der Stadt auf.

Der Oelsnitzer Heimatförderverein lädt für Sonntag zur „Müllschluckerwanderung“ ein. Die Umweltaktion führt durch verschiedene Stadtteile. Treff ist 14.30 Uhr auf dem Marktplatz. Nach der Begrüßung werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält eine Route durch die Stadt, auf der sie – ausgestattet mit Handschuhen,...
