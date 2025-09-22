Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckhard Sommer
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Muha live“: Musikalischer Marathon bei Live-Nacht in Klingenthal
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochbetrieb herrschte am Samstag in sieben Lokalitäten, wo sieben Bands für Stimmung sorgten.

Hochbetrieb in Klingenthal: Sieben Gaststätten zwischen Tannenbergsthal und Zwota, in denen sieben Gruppen nonstop spielten, luden am Samstag in der Live-Nacht zu einem musikalischen Marathon bei der 25. Auflage von „Muha live“ ein. Angesichts dieses Überangebotes fiel die Wahl mehr als schwer: Wo einkehren? Viele Besucher entschieden sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
4 min.
Mundharmonika-Festival im Vogtland startet: Das bietet die 25. Auflage von „Muha live“
Zum Jubiläum kann der Verein um seinen Vorsitzenden Karsten Meinel (im Foto) erstmals einen Teilnehmer aus Hongkong begrüßen.
Ein Grund zum Feiern: Vom 16. bis 21. September 2025 findet in Klingenthal das 25. Festival „Mundharmonika live“ statt.
Eckhard Sommer
18.09.2025
4 min.
Weinfest, Märkte, Musik: Viel los am Wochenende im Oberen Vogtland
In Bad Elster wird am Wochenende Weinfest gefeiert.
Erstmals veranstaltet der Riedelhof einen Pilztag. In Klingenthal ist „Muha live“, Schöneck feiert Kirmes, in Bad Elster ist Weinfest: Der Veranstaltungsüberblick fürs Obere Vogtland.
Tino Beyer
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel