Musikalisch und voller Heimatgefühle: So emotional war das Wiedersehen mit Stefanie Hertel in Oelsnitz

40 Jahre Musik, Heimat und Rampenlicht: Am Freitag ist eine Ausstellung über die schon seit vier Jahrzehnten währende Karriere der Sängerin eröffnet worden. Mit einem Vogtländer trat sie dabei das erste Mal nach 35 Jahren wieder auf.

Berührend und emotional: So lässt sich die Eröffnung der Ausstellung über die beachtliche Karriere von Sängerin Stefanie Hertel in der Katharinenkirche in Oelsnitz beschreiben. Anwesend waren am Freitagabend zahlreich geladene Gäste und Weggefährten der gebürtigen Oelsnitzerin. Die ausgestellten Exponate spiegeln den Werdegang von Stefanie...