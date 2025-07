Musiklegende Suzi Quatro mit Band in Bad Elster

Für die Veranstaltung im Naturtheater gibt es noch Restkarten.

Am Samstag beehrt um 20 Uhr Weltstar und Musiklegende Suzi Quatro mit ihrer Live-Band die Open-Air-Bühne in Bad Elster und rockt das Naturtheater. Mit im Gepäck hat sie all ihre großen Hits wie „Can the Can“, „48 Crash“, „Daytona Demon“ oder natürlich ihren Mega-Hit „Stumblin’ In“, der sie im Duett mit Chris Norman weltweit...