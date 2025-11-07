Musikschüler spielen in Bad Elsters Blauem Saal

Das Podium der Jüngsten am Sonntag musste kurzfristig verlegt werden. Was der Grund dafür ist.

Wegen dringender Reparaturen an der Kunstwandelhalle muss das Musikschulkonzert am Sonntag in den Blauen Saal des Königlichen Kurhauses Bad Elster verlegt werden. Das Gastspiel in der Konzertreihe „Podium der Jüngsten“ beginnt 10 Uhr. Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren sind an diesem Vormittag in kleineren Ensembles sowie solistisch...