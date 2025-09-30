Musikschule Bad Brambach: 37 Prozent mehr Gebühren gelten als „moderat“

Oberes Vogtland
In der Diskussion stand auch eine Erhöhung um 300 Prozent. Warum die Gemeinderäte und der Amtsverweser einen anderen Weg gehen - und welche Frage sich zur Musikschulzukunft stellt.
Deutlich mehr zahlen müssen Kinder und Erwachsene ab 2026 für den Musikschulunterricht in Bad Brambach. Das hat der Gemeinderat mit sechs Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen beschlossen. Die Jahresgebühr für Schüler (Hauptfach, Einzelunterricht 45 Minuten pro Schulwoche) steigt von 170 auf 280 Euro, der Tarif für Erwachsene von 350 auf 380...
