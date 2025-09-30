Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Musikschulunterricht in Bad Brambach kostet ab 2026 mehr.
Der Musikschulunterricht in Bad Brambach kostet ab 2026 mehr.
Oberes Vogtland
Musikschule Bad Brambach: 37 Prozent mehr Gebühren gelten als „moderat“
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Diskussion stand auch eine Erhöhung um 300 Prozent. Warum die Gemeinderäte und der Amtsverweser einen anderen Weg gehen - und welche Frage sich zur Musikschulzukunft stellt.

Deutlich mehr zahlen müssen Kinder und Erwachsene ab 2026 für den Musikschulunterricht in Bad Brambach. Das hat der Gemeinderat mit sechs Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen beschlossen. Die Jahresgebühr für Schüler (Hauptfach, Einzelunterricht 45 Minuten pro Schulwoche) steigt von 170 auf 280 Euro, der Tarif für Erwachsene von 350 auf 380...
