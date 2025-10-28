Musikwinkelbahn im Vogtland kann auf Fortbestand hoffen: 8000 Euro fehlen zum Spendenziel

Oberes Vogtland
Es gibt Hoffnung für die Musikwinkelbahn. Doch dafür muss die Spendenkampagne, die noch einen Monat läuft, erfolgreich sein. Bislang ist das Spendenkonto zu gut zwei Dritteln gefüllt.
Wenn am Sonntag die Bahnhofsgaststätte Gunzen öffnet, dann hat Betreiber Christoph Kopp für Eisenbahnfans und Ostalgiker gute Nachrichten: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach dem Jahresende weitergeht mit der Musikwinkelbahn ist zum aktuellen Stand deutlich höher als die, dass Schluss ist.“
