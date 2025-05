Mutwillige Zerstörung? Mehrere Bäume mitten in Oelsnitz abgeknickt

Bürger gehen von Vandalismus aus. Die Stadt Oelsnitz will sich darauf aber nicht festlegen und kündigt an, dass der Bauhof am Karl-Marx-Platz anrückt.

Es ist eine kleine Oase mitten in Oelsnitz: Der Karl-Marx-Platz ist ein grünes Auge in der Innenstadt. Vor der Grundschule blüht es üppig – doch auf der anderen Platzseite Richtung Pestalozzistraße treibt es den Besuchern Tränen in die Augen: Mehrere Bäume sind abgeknickt, teils abgebrochen. Für die Bürger klar: Das sind Fälle von... Es ist eine kleine Oase mitten in Oelsnitz: Der Karl-Marx-Platz ist ein grünes Auge in der Innenstadt. Vor der Grundschule blüht es üppig – doch auf der anderen Platzseite Richtung Pestalozzistraße treibt es den Besuchern Tränen in die Augen: Mehrere Bäume sind abgeknickt, teils abgebrochen. Für die Bürger klar: Das sind Fälle von...