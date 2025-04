Mysteriöser Einbrecher nachts in Kurklinik in Bad Elster unterwegs

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was bislang bekannt ist.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es in der Nacht zum Montag in einer Klinik in Bad Elster gekommen. Laut Polizei verschaffte sich ein Unbekannter gegen 1.15 Uhr Zutritt zu der Klinik an der Endersstraße. Unter anderem betrat er das Zimmer einer Frau. Als sie ihn ansprach, flüchtete er. Im Flur traf die Frau wieder auf den Mann. Er drohte ihr...