Mysteriöser Geldfund in Sparkassenfiliale

Die Sparkasse Vogtland sucht den Besitzer von 145 Euro, die ein Leser der "Freien Presse" am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Filiale an der Alten Kirchstraße 6 gefunden hat. Der Mann (Name der Redaktion bekannt) war im Vorraum am Bankterminal, als er eine Reihe am Boden liegender Geldscheine erblickte, wie er "Freie Presse"...