Mystische Morgenstimmung an der Talsperre Pirk

Die Talsperre Pirk zeigt sich von ihrer mystischen Seite. Nebelschwaden und Sonnenlicht sorgten für eine besondere Atmosphäre.

Frühaufstehern hat sich in den vergangenen Tagen an der Talsperre Pirk eine beeindruckende Kulisse geboten. Über die spiegelglatte Wasserfläche der Talsperre zogen bei Sonnenaufgang vor morgenrotem Himmel Nebelschwaden hinweg und erzeugten eine beinahe mystische Stimmung - für Naturliebhaber ein gelungener Start in den Tag. Aber die Chancen...