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Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert. Foto: Tino Beyer
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert. Foto: Tino Beyer
Oberes Vogtland
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Redakteur
Von Tino Beyer
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Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?

Der Ton macht die Musik. Das weiß Jan Müller, wenn er in Klingenthal Bürgern gegenübertritt und sie auf ein Fehlverhalten hinweist. Etwa, dass ihr Auto irgendwo steht, wo es eigentlich nicht stehen darf. Jan Müller sagt, er versuche die Dinge zu erklären, auf Augenhöhe. „Ich möchte niemanden abzocken.“ Bislang sei er damit gut...
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