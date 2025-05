Nach Brand im Vogtland: Wohnhaus von Autohandel in Oelsnitz völlig zerstört - „Ich will und werde das wieder aufbauen“

Auf dem Gelände des Oelsnitzer Autohandels Pary ist am Sonntagmittag ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte völlig aus. Die sechs Bewohner konnten sich gerade noch retten.

Gefasst blickt Khaled Al Najjar am Sonntagnachmittag in Oelsnitz auf die Flammen, die das Wohnhaus seines Autohandels vernichten. „Ich will und werde das wieder aufbauen. Mit Gottes Hilfe“, sagt der 55-Jährige mit fester Stimme. Kurz vor 12 Uhr war auf dem Gelände an der Ecke Untermarxgrüner Straße/Karl-Liebknecht-Straße ein Feuer...