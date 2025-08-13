Nach Diebstählen unweit des Vogtlands: Polizei sucht zwei Männer im Skoda mit falschem Kennzeichen

Oberes Vogtland
In der Region sind Diebe in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Sie prellten in Selb einen Tankstellenbetreiber um sein Geld.
Die Polizei Oberfranken sucht zwei Diebe, die auch im Vogtland Menschen betrügen könnten. Sie hatten vom Auto eines 53-Jährigen aus Hohenberg die Kennzeichen gestohlen und diese an einem silbernen Skoda Kamiq angebracht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.