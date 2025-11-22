Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberes Vogtland
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Redakteur
Von Ronny Hager
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.

Wegen mehrerer Verkehrsdelikte muss sich ein Autofahrer im Vogtland verantworten. Der Mann entzog sich am Samstag gegen 1.10 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der B 92. Streifen der Polizei stoppten das Auto schließlich auf der Paul-Rebhuhn-Straße in Oelsnitz.
