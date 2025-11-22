Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz

Oberes Vogtland
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Wegen mehrerer Verkehrsdelikte muss sich ein Autofahrer im Vogtland verantworten. Der Mann entzog sich am Samstag gegen 1.10 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der B 92. Streifen der Polizei stoppten das Auto schließlich auf der Paul-Rebhuhn-Straße in Oelsnitz.
