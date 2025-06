Nach Großbrand im Vogtland: Kommune hilft mit Spendenkonto

Am 20. Juni brannte die Scheune eines Vierseithofs in Arnsgrün nieder. Unterstützung für den Hof-Besitzer gibt die neue Bürgerstiftung Adorf.

Hilfe in der Katastrophe für Mario Greil: Der Besitzer eines Vierseithofs in Arnsgrün bei Adorf wurde schwer getroffen, als am 20. Juni eine Scheune vollständig niederbrannte. Die Hilfsangebote und Spendenanfragen, die die Stadt Adorf erreichten, sollen möglichst unkompliziert bei Greil ankommen. Daher stellt die Bürgerstiftung Adorf ihr...