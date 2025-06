Nach großem Wasserschaden in Oelsnitzer Turnhalle: So geht es weiter

Eine Spezialfirma aus Chemnitz lässt seit Donnerstag die Trockner laufen. Für viele Vereine konnten Ausweich-Hallen gefunden werden.

Nach dem großen Wasserschaden an der Sporthalle Oelsnitz über Pfingsten hat am Donnerstag eine Spezialfirma aus Chemnitz mit der Trocknung begonnen. Zudem rückt am Freitag, 9 Uhr, der Gutachter an, um den Wasserrohrbruch an der Dreifeldhalle unter die Lupe zu nehmen, sagte Stadtsprecher Peter Wollmann auf Anfrage von „Freie Presse“. Nach...