Noch ist die Fläche gegenüber dem Trampeli-Haus am Markt in Adorf teils verwildert.
Noch ist die Fläche gegenüber dem Trampeli-Haus am Markt in Adorf teils verwildert. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Nach jahrelangem Kampf: Parkplatz-Bau im Vogtland kann starten
Redakteur
Von Ronny Hager
Viele Jahre bemühte sich Adorf, Eigentümer der Grundstücke gegenüber des Trampeli-Hauses zu werden. Nun ist dies geschafft. Die Planung zum Neugestalten der teils verwilderten Fläche ist vergeben.

Es war ein wahrer Marathon für Adorf: Lange war die Stadt dahinter, ins Eigentum der Brachflächen gegenüber dem Trampeli-Haus am unteren Markt zu kommen. „Es war ein jahrelanges Suchen, Forschen und Ermitteln der Erben“, beschrieb Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) im Technischen Ausschuss des Stadtrates die aufwändige Prozedur....
