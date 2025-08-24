Nach Liebes-Aus: Sänger Pietro Lombardi findet in Bad Elster sein Lächeln zurück

Oberes Vogtland
Pietro Lombardi hatte sich nach den Berichten über sein Beziehungs-Aus zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In Bad Elster stand er nun erstmals wieder auf der Bühne – und bot eine Top-Show.
Dieses Konzert machte jeden Fan glücklich: Als Sänger Pietro Lombardi am Samstagabend die Bühne im Naturtheater betrat, gab es bei seinen Anhängern kein Halten mehr. Viele von ihnen waren einfach nur glücklich, dass das Konzert stattfand. Denn einige der Besucher hatten im Vorfeld ein wenig Zweifel, ob die Show im Vogtland wirklich über die...
